Ausili (Fdi): "La mia contrarietà al progetto della nuova discarica"

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili esprime opposizione al progetto di una nuova discarica che potrebbe sorgere a Poggio San Marcello, a meno di un chilometro dal vecchio sito ‘La Cornacchia’. "Esprimo contrarietà alla proposta di una discarica nel territorio che già molto ha dovuto pagare in termini di conservazione dell’integrità ambientale e che ha già ampiamente dimostrato, attraverso enti locali e comitati cittadini, l’opposizione a progettualità simili – scrive in una nota –. Apprezzabile l’intervento di contrarietà della consigliera regionale Bora, del Pd. Meno apprezzabile l’atteggiamento di altri amministratori locali del Pd, che seppure a conoscenza del progetto, non avrebbero informato adeguatamente la popolazione". "Ricordo, tuttavia, che la procedura autorizzativa è di competenza provinciale e non regionale – dice –. Invitiamo pertanto il Pd a sollecitare i consiglieri provinciali del loro partito, come noi stiamo sollecitando i nostri, perché tutti insieme facciano argine contro questo progetto, che, per modalità di proposizione, con azioni nascoste alla popolazione da mettere di fronte al fatto compiuto, ricorda il caso Edison di Jesi, modalità che non sono da ripetere né ora né mai".