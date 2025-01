Ausili, sfida da ex:: "Ce la giocheremo"

All’andata Cristian Ausili era riuscito a conquistare una maglia da titolare, la numero 9, contro la sua ex squadra, la Vigor Senigallia. Un primo tempo dove era stato il primo a provare a fare male ai vigorini con un tiro alto e poi nella ripresa, in quella decina di minuti in cui è restato in campo, aveva messo una buona palla per Fossi non sfruttata. Ausili, oltre che in campionato, è partito titolare anche in Coppa Italia nella vittoriosa trasferta del Castelfidardo a Senigallia, a fine novembre. E adesso il ragazzo dorico, classe 2006, uno degli ex della sfida, spera di ripetersi domenica, sempre al Bianchelli, nella prima di ritorno. "Ci aspetta una partita molto impegnativa contro una Vigor che rimane una delle squadre più quotate - fa sapere l’attaccante dei fidardensi -. Sarà un’emozione ritornare al Bianchelli dove ho passato la scorsa stagione. Ci stiamo preparando bene, siamo concentrati, daremo il massimo". Tre soli punti separano le due squadre, con i fidardensi a inseguire i rossoblu. Tre come i gol subiti dal Castelfidardo nella partita di andata, a settembre, in un match con assenze pesanti nei biancoverdi come quelle di Braconi, Miotto e Nanapere per squalifica. Ma il Castelfidardo non aveva sfigurato. Tutt’altro. Prestazioni che non sono mancate anche nel resto del girone di andata. "Dove potevamo sicuramente ottenere qualcosa di più, anche se abbiamo disputato un ottimo girone visto che ce la siamo giocata con tutte. Tutto sommato siamo andati molto bene e speriamo di continuare su questa striscia positiva anche nel ritorno". Ausili - un passato nelle giovanili della Vigor Senigallia dove si è messo in mostra a suon di gol tra Allievi Regionali e Juniores Nazionale - a Castelfidardo si sta trovando "molto bene, con tutti, ma soprattutto con il mister che mi sta dando una grandissima opportunità".

In un campionato "di buon livello, con squadre molto valide, ma noi abbiamo dimostrato le nostre capacità e possiamo giocarcela con tutte". Intanto ieri pomeriggio il Castelfidardo - che si è allenato anche martedì mattina sempre al Mancini - ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso mercoledì. Nel gruppo si è intravisto anche l’attaccante Angeletti, mentre Munari è atteso per oggi. Martedì ha salutato la squadra invece Boccaccini, il difensore che per motivi familiari ha lasciato Castelfidardo.

BIGLIETTI. La vendita dei tagliandi per il match di campionato di domenica al Bianchelli di Senigallia avverrà solo in prevendita (il giorno della partita la biglietteria ospite sarà chiusa). I tagliandi si potranno acquistare in sede, nella biglietteria ospiti del Mancini o al Bar Tiffany anche oggi dalle 15 alle 19.