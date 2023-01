Autista colpito da infarto davanti ai colleghi I tentativi disperati di rianimarlo, poi la morte

di Marina Verdenelli

Era tornato al lavoro dopo alcuni giorni di malattia ma un malore fulminante non gli ha permesso nemmeno di arrivare all’autobus che avrebbe dovuto guidare. E’ morto così ieri mattina Rolando Spegne Schiavoni, 61 anni, autista storico della Conerobus. Era già in sede, nell’edificio di via Bocconi, all’ufficio movimento, quando i colleghi lo hanno visto appoggiarsi ad una scrivania, con il cartellino appena timbrato in mano, mentre si dirigeva verso il parco mezzi per dare una pulita e una disinfettata al volante, come faceva sempre ad inizio turno. Uno choc per chi era lì e non ha potuto fare nulla per salvarlo. Non erano ancora le 7 e Schiavoni ha chiuso gli occhi senza nemmeno riuscire ad emettere un grido. Quando lo hanno visto piegarsi i colleghi sono corsi vicino a lui, lo hanno chiamato per nome chiedendogli che cosa avesse. "C’era anche chi aveva fatto il corso per il defibrillatore – spiega Muzio Papaveri, presidente di Conerobus – si è attivato subito ma il macchinario non è nemmeno partito, purtroppo non c’era più nulla da fare. Siamo tutti sconfortati".

Quando Schiavoni si è appoggiato sulla scrivania è poi rimasto immobile. I colleghi accorsi lo hanno sdraiato a terra cercando subito di rianimarlo e facendogli la respirazione bocca a bocca. E’ arrivato anche un dipendente, addetto alla sicurezza, volontario in Croce Gialla, esperto nei soccorsi e nell’utilizzo del defibrillatore di cui Conerobus è dotata ma il dispositivo non è stato utile. Le manovre di soccorso sono proseguite anche da parte dei sanitari, sul posto il 118 e il personale della Croce Gialla, che hanno praticato il massaggio cardiaco per quaranta minuti. Il cuore dell’autista non si è mai ripreso. In azienda sono arrivati anche i carabinieri. La settimana di fine dicembre Schiavoni era stato in malattia. Aveva avuto dolori muscolari, sembrerebbe anche ad una spalla, e sforzi di stomaco, che il proprio medico avrebbe attributo all’influenza stagionale. Doveva tornare al lavoro il 1 gennaio ma era coinciso con il turno di riposo quindi aveva ripreso ieri a lavorare. A fine marzo sarebbe andato in pensione. In via Bocconi, dopo la tragedia, sono arrivati la compagna Patrizia, le due figlie Elena ed Elisa che già in passato hanno perso la mamma, e il fratello Ivano. Un trauma per i familiari rimasti fino a quando il magistrato di turno ha dato il via libera per rimuovere la salma senza il bisogno di fare una autopsia essendo chiara la morte per cause naturali. Il corpo di Schiavoni è stato portato alla casa funeraria di Tabossi, in via della Montagnola, per allestire la camera ardente. Fissato il funerale che si terrà domani, alle 14, nella chiesa Cristo Divino lavoratore, a piazzale Camerino.