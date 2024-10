Autista della Croce Rossa morto al casello di Ancona Nord. Camionista condannato a 8 mesi

Otto mesi di condanna per aver ucciso, con il camion che guidava, un autista soccorritore della Croce Rossa di Senigallia, Simone Sartini, 28 anni e un paziente che era a bordo dell’ambulanza, Cosimo Maddalo, 81 anni, originario di Brindisi. Si è chiuso così, giovedì, il processo in abbreviato per l’autista romeno che era alla guida del mezzo pesante finito contro il mezzo sanitario, sulla rampa di accesso alla superstrada 76, all’uscita dell’autostrada 14. Era il 28 novembre del 2022 quando si consumò la tragedia. Per il romeno, 32 anni, difeso dall’avvocato Marcellino Marcellini, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio e ha scelto il rito abbreviato davanti al giudice Alberto Pallucchini. Potrà beneficiare della sospensione della pena. In una delle passate udienze il romeno ha chiesto scusa ai familiari del giovane morto. Un incidente che non dimenticherà mai e per il quale è rimasto molto provato. L’accusa era di duplice omicidio stradale e lesioni gravi, queste ultime contestate solo nei confronti di un soccorritore che viaggiava nell’ambulanza della Croce Rossa, un 51enne che riportò diversi traumi e una prognosi di oltre 40 giorni. Anche il ferito era di Senigallia, come Sartini. Il romeno guidava un tir con il rimorchio annesso. In curva, appena si era immesso sulla rampa, avrebbe perso aderenza finendo poi per inclinarsi su di un lato e schiacciare l’ambulanza in transito e anche un suv della Bmw che si trovava appena dietro al mezzo sanitario. Il conducente del veicolo però si salvò. Stando alle indagini della Procura dorica il camionista è stato ritenuto responsabile delle due morti perché avrebbe omesso di regolare la velocità del mezzo che portava. II 32enne sarebbe andato troppo forte nell’affrontare la rampa, accelerando e arrivando a sfiorare i 40 chilometri orari determinando così lo spostamento del carico che trasportava, balle di fieno, per un peso di quasi 250 tonnellate. Il mezzo era finito nella corsia opposta di marcia dove si trovava l’ambulanza in transito. Autista e paziente morirono sul colpo. Il camion fu sequestrato e al romeno fu sospesa anche la patente di guida. Non avrebbe viaggiato a pieno carico e proprio per questo le balle di fieno si sarebbero spostate causato il ribaltamento del tir su un lato. Il romeno era dipendente di una ditta di autotrasporti di Montemarciano e le balle di fieno erano quelle a forma di cubo, destinate a foraggio di animali. Un carico sbarcato al porto di Trieste, arrivato via mare, destinato negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi. Il romeno doveva arrivare fino all’Interporto e per questo, uscito dal casello autostradale di Ancona Nord aveva preso la rampa in salita, in direzione Fabriano.

Marina Verdenelli