Autisti di taxi e di furgoni

Sede lavoro Ancona. Data scadenza: 041223. Numero Candidati: 1 Qualifica: Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli. Codice offerta 1849742. Lavoro dipendente. Azienda di Senigallia ricerca autista con di tir con patente D e per guida di trattori stradali in zona regione Marche e nordcentro Italia. Con patente b e automunito. Orario tempo pieno: 8-12; 14- 18. Per candidarsi inviare curriculum a info@notasrl.it o chiamare il n. 0717952003