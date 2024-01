Auto a fuoco, evacuata l’Ikea: tre intossicati

Un incendio ha costretto a evacuare tutti i clienti e il personale dell’Ikea all’Aspio di Camerano, ieri pomeriggio. Il rogo è divampato da un’auto parcheggiata nel garage coperto della struttura commerciale. Per precauzione l’Ikea è stata evacuata, con l’uscita di tutti i clienti che si trovavano in ogni piano della struttura, fatti confluire nell’area esterna. Erano da poco passate le 15 quando è stato dato l’allarme, l’annuncio in realtà, arrivato tramite i microfoni del negozio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla centrale di Ancona, i carabinieri di Osimo per le indagini, il 118 e la Croce Gialla di Camerano. Tre persone, infatti, hanno lamentato un’intossicazione, seppur non grave, per il fumo sprigionato dall’incendio. La coltre nera era visibile da lontano, facendo temere che fosse successo qualcosa di davvero grave alle decine di automobilisti di passaggio lungo la Statale Adriatica, su cui l’Ikea si affaccia. Le fiamme non avrebbero interessato nessuna altra auto parcheggiata lì sotto. Gli intossicati sono le persone che avrebbero cercato di spegnere l’incendio prima dell’arrivo dei pompieri. Si sarebbero muniti di estintore per dirigersi sul posto di corsa. Sono stati medicati sul posto, ma poi a titolo precauzionale sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Si tratterebbe di due dipendenti e di una guardia giurata. L’impianto antincendio si era già attivato. Il rogo è stato domato nel giro di un’ora. Tanta la paura tra le persone che sono dovute uscire di fretta, ma nessuna scena di panico, il personale è riuscito a gestire il tutto nel migliore dei modi. Il negozio ha riaperto al pubblico non appena sono terminate tutte le operazioni di spegnimento e di bonifica dell’area. L’incendio sarebbe stato di natura spontanea, partito forse dal vano motore della macchina in sosta. Saranno però i militari a escludere con certezza l’eventuale dolo. La normalità è stata ripristinata e non si esclude che saranno anche visionate le telecamere dell’impianto di videosorveglianza, per fugare ogni dubbio sulle cause dell’incendio. La situazione di ieri a molti ha ricordato la stessa tipologia di intervento nel 2020 e prima ancora nel 2016 quando arrivarono gli artificieri per uno zaino sospetto, rivelatosi, solo poi, falso allarme.