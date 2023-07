Auto abbandonate, sgomberato piazzale della stazione

Alcuni vivevano all’estero, altri, pur di nazionalità italiana, si erano probabilmente imbarcati lasciando la vecchia utilitaria da rottamare in un’area di sosta privata.

Il piazzale in questione, limitrofo al parcheggio della stazione di Castelferretti e di proprietà dell’Ancona international Airport, è stato sgomberato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Falconara, dopo un lungo iter per rintracciare i proprietari dei veicoli abbandonati e avviare a smaltimento i mezzi, ormai diventati un rifiuto.

In totale gli agenti del comando falconarese hanno rintracciato i proprietari di cinque autoveicoli, da anni abbandonati nel piazzale che si sviluppa tra via del Consorzio e la linea ferroviaria, a ridosso dell’aeroporto Raffaello Sanzio.

Due di quelli erano stranieri e non è stato facile rintracciarne il domicilio per notificargli l’ordinanza di smaltimento dei veicoli. Una terza auto era intestata a una società fallita ed è stato quindi necessario coinvolgere Il curatore fallimentare. Altri due proprietari sono italiani ma ormai emigrati.

Una volta trascorsi i termini dettati dall’ordinanza, a fronte dell’inerzia dei proprietari, ne è stata disposta la rottamazione. Salate le multe. I proprietari sono stati sanzionati per mille e 200 euro e saranno denunciati alla autorità giudiziaria.

Intensa l’attività dei vigili urbani di Falconara, impegnati, come già detto, in centro e in spiaggia.

Durante i servizi svolti nel corso della settimana invece, gli agenti della polizia locale hanno identificato 20 stranieri sia in strada che all’interno di un’attività di massaggi appena aperta. Lungo la spiaggia è stato fermato un senegalese che alla vista degli agenti ha abbandonato precipitosamente due borsoni tentando la fuga.

È stato immediatamente raggiunto e gli operatori hanno verificato che aveva con sé 40 tra borse e cinture recanti marchi contraffatti di note griffe nazionali ed internazionali destinati alla vendita lungo l’arenile. I provvedimenti sono scattati subito.

L’uomo è stato denunciato per la detenzione di prodotti contraffatti e per ricettazione e il materiale è stato sequestrato in vista della confisca e distruzione. Sono in corso le attività straordinarie di controllo del territorio anche durante questo fine settimana da parte degli agenti e di tutte le forze dell’ordine.