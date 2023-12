Auto carambola in via Ugo La Malfa

Carambola con cappottamento in via dei Colli: grande spavento ieri mattina all’altezza dell’incrocio con via Ugo La Malfa zona non nuova ad incidenti anche gravi. Lo schianto tra due utilitarie è avvenuto ieri attorno alle 10.30. Un impatto fortissimo che ha causato il ribaltamento di una delle due vetture con scoppio dell’airbag. Fortunatamente il conducente della vettura non ha riportato serie conseguenze. Sul posto per soccorrere i feriti fortunatamente lievi, si sono portati automedica e un’ambulanza da Filottrano e i vigili del fuoco per aiutare le persone ad uscire dalle due vetture e per mettere in sicurezza i mezzi e la strada. Poco dopo l’impatto sono accorsi sul posto alcuni residenti che hanno denunciato la pericolosità di questo tratto stradale. "Già anni fa abbiamo segnalato come qui le auto sfrecciano veloci nonostante l’incrocio con via La Malfa che non consente grande visibilità anche a causa delle piante – riferiscono –. Questo è un incrocio maledetto dove si rischia ogni giorno l’incidente. Una zona molto frequentata perché via di uscita dall’ospedale Carlo Urbani e perché poco sopra sono state costruite nell’ultimo ventennio numerose nuove abitazioni con decine di famiglie". sa. fe.