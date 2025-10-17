Auto cerca di dileguarsi, bloccata. A bordo c’erano tre pregiudicati

Auto sospetta, la polizia la insegue, la ferma e scopre tre pericolosi pregiudicati al suo interno: due donne e un uomo di origini rumene, residenti fuori regione, tutti sui 25 anni. E’ avvenuto lo scorso weekend, quando i poliziotti, in quel momento in abiti civili, hanno individuato l’auto sospetta. Accortosene, l’autista ha cercato di dileguarsi nel traffico cittadino. Ma le pattuglie del commissariato lo hanno seguito nell’area di viale XIII Luglio, e poi fermato appena fuori del centro urbano. Dentro i tre rumeni, due donne e un uomo, residenti a Perugia e Roma.

L’autista, un uomo poco più che venticinquenne, ha precedenti per reati contro il patrimonio commessi in varie parti d’Italia. Anche a carico delle due donne, coetanee del conducente, precedenti penali contro il patrimonio, commessi soprattutto con la "tecnica dell’abbraccio", a danno di persone anziane, oltre a vari provvedimenti di carattere giudiziario da notificare, emessi da autorità di diverse parti di Italia.

Portati in commissariato, sono emersi i loro precedenti per reati contro il patrimonio, in Emilia Romagna, Toscana e altre regioni, e non hanno saputo spiegare perché si trovavano nella città della carta: "Dobbiamo comprare dei vestiti", o "Siamo stati in uno studio per una visita medica". Ma non avevano alcuno scontrino o documento medico, né fatture. Considerato il rischio che probabilmente stessero studiando colpi da mettere a segno, sono stati invitati dagli agenti a lasciare la città. Ora il questore potrà adottare eventuali misure di prevenzione.