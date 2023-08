Auto con 3 amici va fuori strada Uno in codice rosso a Torrette

Brutto incidente l’altra notte in via Poiole, strada sterrata di Falconara. Per cause tuttora in corso di accertamento, un’auto è finita fuoristrada, dritta nel campo che costeggia la strada stessa. A bordo, 3 giovani del posto. Sono arrivati a sirene spiegate le ambulanze del 118, una della Croce gialla dorica, l’automedica di Chiaravalle e i vigili del fuoco di Ancona. Sono stati i pompieri ad aiutare i ragazzi a uscire dall’abitacolo e a mettere in sicurezza l’area. I 3 sono rimasti feriti in maniera piuttosto grave ma le loro condizioni, rassicura il personale medico, non sono tanto preoccupanti da far temere per la vita. Sono stati comunque tutti trasportati al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Lì sono stati sottoposti agli accertamenti clinici. Uno in particolare è arrivato al nosocomio dorico in codice rosso. Sul posto, per i rilievi, c’erano i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Fortunatamente, nessun veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Tantissima la paura per i ragazzi, tutti amici, che pare stessero per trascorrere insieme la serata di Ferragosto. Diversi i controlli sulle strade falconaresi proprio nel weekend ferragostano, quando le forze dell’ordine hanno pattugliato le strade principali per garantire maggiore sicurezza.