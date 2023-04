Auto contro bicicletta E’ grave una 35enne

Ancona un incidente lungo le strade cittadine che ha coinvolto, stavolta, una ciclista. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in via Sanzio e ha coinvolto un’auto e una donna in bicicletta . Erano circa le 17 quando l’auto, una Lancia Y, e la ciclista, percorrendo la strada statale in direzione sud si sono urtate lateralmente. Ad avere la peggio è stata proprio la ciclista, una straniera di 35 anni, che è stata sbalzata violentemente a terra. Alla guida della Lancia Y c’era una senigalliese di 65 anni, che si è immediatamente fermata per soccorrere la ciclista. La donna ha subito allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però, constatata la gravità della 35enne, ne hanno deciso il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e che ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il traffico ha subito rallentamenti per il periodo necessario a garantire la tempestività dei soccorsi. Un altro grave incidente si era verificato la scorsa settimana in via Cellini. In quel caso a essere travolta da un’auto era stata un’anziana che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Anche lei era stata trasportata in ospedale in codice rosso.