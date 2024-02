Auto contro pullman, è grave un 80enne

Un violento tamponamento Ieri alle 14.15 in via Galileo Galilei, nel quartiere Ciarnin. Una Citroen Berlingo ha tamponato violentemente un autobus di linea fermo per far scendere i passeggeri: per lo più si trattava di giovani studenti. Il conducente del veicolo, un 80enne residente a Montemarciano, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Torrette per le lesioni riportate nell’impatto. Fortunatamente sono rimasti illesi tutti i passeggeri che si trovavano nell’autobus. Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare l’anziano dalle lamiere. Sul posto anche una pattuglia della polizia per rilevare il sinistro. Scarse le ripercussioni sulla circolazione stradale anche se, per pochi minuti, è stato necessario il senso unico alternato. Un altro incidente ieri in via Giordano Bruno dove una Punto ha tamponato una Ypsilon: nessuno dei conducenti è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico. Diverse le ripercussioni al traffico in una delle arterie più frequentate della città.