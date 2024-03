Auto contro un bus, anziano a Torrette

Auto perde il controllo, forse per un malore del conducente, 84enne, e finisce la corsa contro un autobus, per fortuna ancora vuoto di passeggeri. È accaduto ieri alle 14 in via Giacomo Acqua, pochi metri prima della svolta per Porta Valle. L’anziano di Staffolo è stato portato prima al pronto soccorso dell’Urbani e poi, una volta stabilizzato, a Torrette. Rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Avrebbe riportato un’importante lesione a un rene e per questo è stato trasferito all’ospedale regionale. Nell’impatto tra l’auto e l’autobus Crognaletti della linea Jesi- Cingoli- Macerata è stata colpita anche un’auto in sosta, ma non si sono registrati altri feriti. Alle 17 altro schianto ma all’interno del crossodromo dell’Acquasanta: soccorso con l’eliambulanza un 19enne di origini polacche, rovinato a terra dalla moto. Ha riportato fratture. Trasportato a Torrette, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la Croce Gialla di Morro d’Alba.