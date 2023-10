Auto contro un tir: disagi alla viabilità

Automobile contro tir al bivio per l’ingresso alla ditta Fileni: circolazione bloccata e disagi alla circolazione ieri mattina prima dell’alba.

A scontrarsi, poco prima delle 6, quasi in maniera frontale sono stati un’Audi e il grosso mezzo che transitava probabilmente provenendo dal senso di marcia opposto: uno schianto importante, dovuto probabilmente all’asfalto reso viscido da una leggera pioggia.

Per fortuna nessuno dei due conducenti né quello del tir né quello dell’automobile hanno riportato serie conseguenze, solo qualche contusione e tanto spavento. Sul posto si sono portati immediatamente un’ambulanza della croce rossa di Castelplanio e i carabinieri della locale stazione. Ci sono volute ore per spostare il grosso mezzo pesante finito contro la scarpata per cercare di evitare l’impatto con la vettura.

Inevitabili i disagi al traffico nonostante la presenza in strada dei militari a deviare la circolazione stradale che è ripresa in maniera normale soltanto dopo le 10.

sa. fe.