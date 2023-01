"Auto danneggiata" L’appello sui social

"Zigzagava, mi stava venendo addosso, per fortuna all’ultimo ha fatto una manovra d’emergenza, ma ha comunque danneggiato la mia auto: aiutatemi a cercarlo". A lanciare l’appello è un chiaravallese che domenica pomeriggio alle 13 si trovava all’interno della propria auto, parcheggiata in via Fratelli Cervi, davanti al primo palazzo subito dopo la Croce Gialla. "Ero all’interno dell’auto con dei miei amici – racconta – quando una Bmw bianca, che probabilmente andava verso via Donizetti o vie limitrofe, pur procedendo a bassa velocità sbandava paurosamente verso la mia auto. Fortunatamente all’ultimo momento l’autista, forse distratto per il telefonino, si è accorto che stava per urtarmi e con una contro sbandata mi ha solo rigato la fiancata con lo specchietto. Non si è fermato e si è dileguato ad alta velocità e io purtroppo preso dalla paura per il possibile impatto non sono riuscito a prendere il numero di targa". Al vaglio le immagini delle telecamere della zona per capire se possano aver ripreso la targa o il modello della vettura che probabilmente è rimasta danneggiata nell’impatto. Vettura che si sarebbe dileguata in velocità. "Certo – conclude amareggiato il chiaravallese la cui vettura ha subito un anno importante – che la paura di un aumento del premio assicurativo sta trasformando le persone comuni in delinquenti".