Dalla Regione Marche in arrivo 2,5 milioni di euro per ristorare le famiglie e le imprese che, nell’alluvione del 15 settembre scorso, hanno perso l’automobile o il furgone. Lo annuncia il governatore Acquaroli, commissario straordinario per l’emergenza, specificando che è partita la fase di ricognizione preliminare dei danni. Una fase utile all’acquisizione dei dati necessari a definire i criteri per la distribuzione delle risorse, che permetteranno di predisporre le schede per la richiesta del contributo e consentire, così, un’erogazione rapida delle somme. "Si tratta di una misura che viene attuata per la prima volta a seguito di una calamità, con risorse regionali, poiché le procedure della Protezione civile nazionale non prevedono contributi per gli autoveicoli persi a causa di un’alluvione – ha detto Acquaroli – La gravità e l’estensione di quanto accaduto, che si può paragonare a un vero tsunami, ci ha invece indotto a prevedere questa forma di indennizzo che può contribuire, se non altro, in parte, a una prima ripresa per cittadini e lavoratori che hanno perso il proprio veicolo".