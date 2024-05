Auto in sosta danneggiate, furia del giovane che spacca gli specchietti

Ancona, 12 maggio 2024 – Danneggia le auto in sosta, rompe gli specchietti e dà in escandescenze davanti ai poliziotti e gli si scaglia contro: denunciato un somalo di 28 anni (regolare sul territorio). È accaduto ieri notte, in Corso Carlo Alberto, intorno alle 24, proprio nel momento clou di un cielo rosso fuoco su Ancona. Come rosse erano le mani del ragazzo a forza di prendersela con le auto in sosta. Tante le escoriazioni che sono state notate agli agenti: mentre provavano ad identificarlo, hanno rischiato di essere colpiti dal suo cellulare. Sono stati i residenti ad allertare il 112 per un uomo molesto in zona Piano che stava prendendo a calci le vetture in sosta.

ul posto, in una manciata di minuti, le Volanti che hanno immediatamente notato il ragazzo. Ma lui, alla vista delle divise, si è dato alla fuga verso piazza Ugo Bassi. Gli agenti l’hanno rincorso e bloccato. Il somalo, in preda a un forte stato di agitazione psicofisica, tentava di divincolarsi e di evitare (invano) il controllo da parte del 113. Sta di fatto che ad un certo punto, mentre i poliziotti lo invitavano a calmarsi e suggerivano l’intervento dei sanitari per farsi medicare le ferite alle mani, lui non ci ha visto più. Ha preso il suo cellulare e l’ha scaraventato a terra, distruggendolo completamente. Poi, l’ha raccolto lanciandolo verso i poliziotti, che l’hanno prontamente evitato.

Caricato sulla pantera, è stato portato in questura per tutti gli accertamenti del caso. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per i reati di ubriachezza molesta, danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per di più, nelle scorse ore, il questore dorico, Cesare Capocasa, ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di un egiziano di 40 anni, anche lui regolare, ma con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Nelle scorse settimane, era stato deferito per tentato furto e danneggiamento di un bar in cui si era introdotto con l’uso di un cacciavite. Dopo aver forzato la porta d’ingresso era stato sorpreso dagli agenti mentre cercava di asportare merce. Il ladruncolo aveva persino provato di staccare la sirena dell’allarme dal muro senza però riuscirci. Il 40enne dovrà immediatamente lasciare Ancona e non potrà tornare per ben tre anni: è ritenuto socialmente pericoloso e dedito alla commissione di tali delitti e non aveva né motivo né interesse a restare qui.