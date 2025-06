Auto d’epoca, fumetti e musica: a Castelfidardo ci sono gli anni ’70

Ultimo giorno della festa dedicata ai "Favolosi Anni 70" a Castelfidardo. La manifestazione prenderà il via alle ore 17 in piazzale Don Minzoni (Porta Marina) con l’apertura del mercatino vintage ‘specializzato’ nel decennio. A seguire (ore 18) in via Matteotti è prevista l’esposizione statica delle auto degli anni Settanta (ma ci saranno anche vetture antecedenti) curata dall’Auto Club Fagioli di Osimo. Si potranno ammirare inoltre mezzi dell’epoca dei Vigili del Fuoco. Sempre alle ore 18 presso l’Auditorium San Francesco esposizione di fumetti degli anni Settanta. I ragazzi dell’Itis ‘A. Meucci’ saranno protagonisti alle ore 19.30 in piazza della Repubblica grazie al ‘Dance Dance dj set’. La serata inzierà alle ore 20.30 in piazzale Don Minzoni con l’evento ‘Musica e vita degli anni 70’. Subito dopo, alle ore 21, si tornerà all’Auditorium San Francesco per visitare lo ‘Spazio cult 70, storia e notizie degli anni Settanta’, a cura di Moreno Giannattasio e Daniele Carlini, con la collaborazione di Franco Lucchetti e la partecipazione del critico d’arte Gabriele Bevilacqua. Alle ore 21.15 piazza della Repubblica ospiterà un lungo dj set che vedrà alternarsi vari dj fino a tarda notte. L’ultimo appuntamento della giornata (ore 21.30) è previsto in piazzale Don Minzoni. Si tratta di uno spettacolo di musica live. Da ricordare che dalle ore 18 alle 22.30 sarà aperto il museo della Fisarmonica e del Risorgimento.