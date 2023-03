Auto d’epoca verso Matelica per ricordare Mattei

Tutto pronto al Club Auto Moto Storiche di Ancona per il raduno di auto d’epoca che partirà dal capoluogo alla volta di Matelica. Qui, domenica, verrà celebrata la figura di Enrico Mattei. Un evento che vedrà la partecipazione di oltre 40 equipaggi. L’iniziativa è organizzata dal Club Auto Moto Storiche di Ancona, guidato dal presidente, Franco Casamassima: "Abbiamo raggiunto il numero di 40 equipaggi, ci saranno Lancia, Mercedes, Jaguar e Alfa Romeo. La giornata comincerà in piazza Salvo d’Acquisto. Da qui, le auto sosteranno fino alle 9 per poi dirigersi a Matelica, nella piazza principale". Proprio a Matelica, verrà ricordata la figura di Enrico Mattei: "Dopo la visita al museo dedicato a Mattei e al monastero della Beata Mattia, saremo al teatro di Matelica, dove è stata organizzata una tavola rotonda per ricordare la figura dello statista". Tra le auto esposte nella piazza di Matelica, anche l’Alfa Romeo Giulietta utilizzata da Enrico Mattei per raggiungere l’aeroporto di Linate prima della tragedia.