Auto di lusso e conti sequestrati a 3 evasori

Case, auto e anche terreni. Sono stati confiscati dalla guardia di finanza di Ancona ad imprenditori e titolari di varie società accusati di non aver versato tasse e di aver emesso fatture poi risultate false. Una vasta operazione che ha portato al sequestro di beni e utilità per un valore di quasi un miliardo di euro. Le fiamme gialle hanno eseguito i provvedimenti di confisca nei giorni scorsi, in tutto tre, nei confronti di persone residenti nella provincia dorica i quali sono stati condannati in via definitiva per diversi reati fiscali: emissione e utilizzo di fatture false e omesso versamento di ritenute e di Iva.

Le misure sono state disposte dalla Corte di Appello di Ancona con sentenze irrevocabili di condanna e confermate poi in via definitivamente dalla Corte di Cassazione. Tre gradi di giudizio per i quali non potranno più tentare altri ricorsi.

I tre imprenditori operano nei settori della componentistica, aziende che producono materiale che poi va montato per realizzare altro (da auto al settore dell’elettronica) e del trasporto merci, come i corrieri.

Sulla base delle sentenze con le quali sono state disposte le confische, i finanzieri hanno avviato degli approfondimenti investigativi per ricostruire le capacità patrimoniali e finanziarie degli imprenditori condannati.

Tutte persone benestanti stando ai sequestri effettuati di beni di cui sono stati trovati proprietari.

Nello specifico sono stati quindi confiscati conti correnti bancari e fondi pensione, quote societarie, tre unità immobiliari, due terreni e tre autoveicoli. In particolare, uno degli autoveicoli, grazie a specifiche disposizioni di legge, è stato assegnato alle fiamme gialle per esigenze operative.

Il valore dei beni è stato indicato per 850mila euro. Una indagine certosina sulla quale i finanzieri stanno effettuando ulteriori accertamenti per capire se ci siano altre persone responsabili e arrivare a debellare un fenomeno molto diffuso per non pagare il dovuto allo Stato con i più disparati trucchetti. Reati fiscali sui quali c’è sempre la massima attenzione delle forze dell’ordine preposte.