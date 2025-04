"Auto e sosta selvaggia al Parco della Cesanella"

Sosta selvaggia al Parco della Cesanella, a denunciare quanto accaduto nel fine settimana è stato il Gruppo Società Ambiente: "Nel fine settimana abbiamo notato, con grande sorpresa, file di auto parcheggiate a lato della pista ciclabile all’interno del Parco della Cesanella – spiegano -. Chiediamo con urgenza delucidazioni in merito; in particolare se tale utilizzo, non proprio convenzionale, sia stato autorizzato e, nel caso, da chi".

Le auto erano parcheggiate sull’erba, come avviene a volte anche in estate, quando il parcheggio scambiatore di Villa Torlonia è preso d’assalto nel week-end dalle tante persone che arrivano in città per trascorrere una giornata al mare. Questo week-end, gli automobilisti che hanno utilizzato il prato adiacente alla pista ciclabile erano probabilmente visitatori del Circo che per qualche giorno ha allestito lo spettacolo.

Proteste che si sommano a quelle dei giorni scorsi arrivate dagli animalisti che hanno denunciato le condizioni in cui venivano tenuti gli animali: ‘spazio limitato e ambiente inadatto alla gran parte delle specie’. Molte anche le foto degli animali che erano comparse sui social alimentando la polemica per lo sfruttamento degli animali durante gli spettacoli circensi.