Auto fuori strada: ferita una donna

Un brutto incidente si è verificato ieri intorno alle 13.30 nel territorio comunale di Castelplanio ed ha visto protagonista una donna. Dalle informazioni assunte, la conducente stava percorrendo via San Filippo a bordo della sua autovettura quando, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sarebbe improvvisamente piombata fuori strada. Il mezzo ha terminato la sua corsa in un campo, tra le sterpaglie, ribaltandosi su un fianco.

Sul posto, oltre al 118, sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco. E in particolare i pompieri della squadra di Jesi hanno provveduto, attraverso l’utilizzo di attrezzature specifiche, a mettere in sicurezza il veicolo. Una circostanza necessaria, per poi procedere ad estrarre la signora che si trovava al volante ed era rimasta – di fatto – bloccata all’interno dell’abitacolo. Una volta tirata fuori dalla vettura incidentata, è stata prontamente affidata alle cure del personale sanitario intervenuto.

In via San Filippo a Castelplanio, come si diceva, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che si sono occupate di eseguire tutti i rilievi del caso in considerazione dell’accaduto.