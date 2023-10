Auto fuori strada: padre e figlio all’ospedale

di Silvia Santarelli

Tre gli interventi effettuati dal personale medico ieri pomeriggio: il primo lungo la statale adriatica dove padre e figlio sono stati soccorsi dopo che con la loro Fiat Punto hanno urtato violentemente il muretto parapetto del fosso del Trocco. L’auto ha riportato ingenti danni e il 64enne e il 18enne, entrambi di origine marocchina e residenti nel pesarese, sono stati trasferiti all’ospedale di Senigallia dove, dopo gli accertamenti, gli sono state diagnosticate ferite lievi. Il traffico ha rallentato solo nel momento del recupero del veicolo da parte del carro attrezzi. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale intervenuti sul posto su chiamata di alcuni automobilisti che hanno allertato anche i soccorsi.

Il secondo incidente si è invece verificato in frazione Costa ad Arcevia. L’incidente si è verificato dopo le 17 ed ha interessato un’auto: l’automobilista, rimasto all’interno è stato estratto. Le sue condizioni sono sembrate subito gravi: dall’ospedale di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza che, atterrata a poca distanza, ha poi trasferito il paziente in codice rosso nel nosocomio regionale. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. L’uomo ha riportato gravi ferite ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Nessun problema alla viabilità in quanto l’incidente si è verificato in una strada poco trafficata.

Paura a Pongelli dove un uomo si è improvvisamente accasciato a terra. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti: inizialmente si è pensato al peggio. L’eliambulanza è arrivata poco dopo in soccorso ed è atterrata ad Ostra Vetere, sollevando la curiosità dei residenti del piccolo comune. L’uomo colto dal malore è stato subito assistito dal personale medico: dopo poco tempo ha ripreso conoscenza e le sue condizioni sono migliorate. L’eliambulanza ha fatto rientro a Torrette, mentre l’anziano è stato trasferito all’ospedale di Senigallia dov’è stato subito sottoposto ad accertamenti per cercare di risalire ai motivi che hanno causato il malore.