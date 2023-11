Auto impazzita fa strike di paletti e bidoni

Terribile incidente, ieri poco prima delle 17, lungo via Flaminia, all’altezza dell’incrocio con via Italia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Falconara, un anziano ha perso il controllo dell’auto e l’impatto con quello che gli si è parato davanti è stato devastante. Il mezzo impazzito, una piccola utilitaria sulla quale viaggiavano da nord verso Ancona un uomo di 79 anni e la moglie di 81, ha prima centrato cinque paletti sul bordo della strada, nonché un contenitore giallo di ferro per la raccolta degli indumenti usati, poi si è schiantato contro un T-Roc, fermo in sosta a due passi dalla piccola area adibita a parcheggio, nel tratto compreso tra la pensilina del bus ex Caravella e il distributore Ip. Le conseguenze per la coppia di anziani sono state serie, tanto che è stato necessario trasportarli d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. La buona notizia, tuttavia, è che vi sarebbero arrivati non in pericolo di vita. Molto difficoltosi, sul posto, i soccorsi. La donna, infatti, è rimasta incastrata nelle lamiere e i vigili del fuoco, presenti assieme ai sanitari della Croce Gialla di Ancona e alla pattuglia di agenti del comando di Palazzo Bianchi, hanno dovuto faticare non poco per tirarla fuori dall’abitacolo. A quel punto è stata posta sulla spinale e condotta nell’ospedale anconetano, assieme al marito. Grande spavento anche per chi era presente e ha assistito allo "strike" a margine della carreggiata di quell’auto divenuta improvvisamente ingovernabile. Restano da chiarire le ragioni dell’incidente, e non è il primo che si verifica a quelle latitudini. A ottobre dell’anno scorso, qualche centinaio di metri prima, aveva perso la vita l’insegnante, in pensione, Maria Grazia Zannini.