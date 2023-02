Auto "impazzita", strage sfiorata al Piano

Poteva essere una strage. Un’auto domenica sera ha imboccato piazza Ugo Bassi e dopo alcuni zig zag si è schiantata contro la ringhiera di ferro che divide la carreggiata dal marciapiede e dalle attività commerciali della zona. C’è mancato poco che il veicolo entrasse dentro il locale del ristornate cinese. Era passata l’ora di cena quando l’utilitaria, di colore bianco, con alla guida un 43enne, è arrivata lungo la corsia che costeggia l’edicola dei giornali. Il conducente ha perso il controllo della vettura e senza nemmeno frenare è piombato come un missile sulla protezione. Il mezzo si è accartocciato sulla parte anteriore. Ha perso il paraurti e un cerchione di una ruota. I passanti hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati il 118 e una ambulanza della Croce Gialla. L’uomo, che apparentemente non era in sé, è stato stabilizzato sul posto e portato in ospedale per i controlli medici. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia che si è occupata dei rilievi dell’incidente. Arrivato in pronto soccorso il 43enne è stato sottoposto ai controlli di alcol e droga che verranno poi resi noti alla polizia. Danneggiato il parapetto di ferro dopo l’urto dell’auto. I danni saranno a carico dell’automobilista che sarà sentito in merito ai fatti. E’ stata una fortuna che in quel momento non passassero pedoni e nemmeno altre auto. Poco lontano, in direzione della farmacia, c’era un gruppetto di persone che avrebbero assistito a tutta la scena. L’incidente ha preoccupato i residenti e i passanti che hanno sentito un forte rumore, temendo subito il peggio. L’uomo non è in pericolo di vita.