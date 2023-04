Auto lo travolge: indagato per omicidio stradale

di Sara Ferreri

Imprenditore investito in superstrada, indagato per omicidio stradale il 51enne che nel primo pomeriggio di giovedì alla guida dell’Audi lo ha falciato e fatto schizzare nella scarpata. Il pm Irene Bilotta indaga il 51enne barese che non si sarebbe accorto della presenza di Attilio Vanoli, imprenditore della provincia di Varese in strada. Secondo quanto emerso dalle testimonianze di alcuni automobilisti che poco prima erano passati in quel tratto di superstrada (tra Moie e Castelbellino), la vittima era scesa per sistemare il carico che stava perdendo.

"Sono passata verso le 14. 15 – riferisce Simona – e lui era appena sceso dal furgone per recuperare il carico che si era sciolto dal carrello. Era una ventina di metri più indietro. Il furgone aveva le quattro frecce, era in sicurezza lui a piedi nella stessa carreggiata. Abbiamo tutti rallentato e superato. Effettivamente, poveretto non tutti visto che poco dopo..". I mezzi sono stati sequestrati e sul corpo di Vanoli è stata disposta l’ispezione cadaverica per un esame esterno, ma non è escluso che possa essere effettuata l’autopsia. Nelle ultime ore si susseguono i messaggi di cordoglio per l’imprenditore che lavorava tra il Varesotto e Fabriano e trascorreva la vacanze estive nelle Marche. "Un abbraccio grande – scrivono su Facebook gli amici del mare – e le nostre più sentite condoglianze alla famiglia da tutti gli amici della spiaggia di Porto Recanati. Eri uno di noi e resterai sempre nei nostri cuori Attilio".

Ieri i lavoratori della sua V2 Components di Besozzo (Varese) si sono riuniti davanti all’azienda per rendergli omaggio. I 15 dipendenti dell’azienda metalmeccanica hanno voluto manifestare il loro cordoglio.

"È una manifestazione spontanea dei lavoratori di partecipazione a un lutto che ha colpito tutti noi – ha spiegato Matteo Berardi della Fiom Cgil –. Attilio Vanoli era il classico imprenditore varesino, sempre in attività, sempre alla ricerca di lavoro per la sua azienda. Non si arrendeva facilmente alla cassa integrazione perché amava il lavoro e la sua azienda. Mancherà a tutti". La V2 Components è una piccola azienda dell’indotto Whirlpool Emea– mercato in via di cessione alla turca Arcelik –, uno storico fornitore che produceva per lo stabilimento di Cassinetta i piani di cottura in vetro. Quando nel 2015 ci fu la fusione della multinazionale americana con Indesit, Vanoli investì nella zona industriale Marischio di Fabriano dove trasferì una parte della produzione.