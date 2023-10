Auto medicalizzata a Loreto: stop di notte, "Impediremo questo blocco"

Salvare l’auto medicalizzata in servizio dalle 20 alle 8 a Loreto e di giorno all’ospedale di Osimo. E’ un obiettivo che si è posto il sindaco Moreno Pieroni, preoccupato che la notizia dello spostamento che aleggia tra le corsie dell’ospedale Santa Casa sia veritiera. "Verificherò personalmente se la notizia dello spostamento ha fondamento e in tal caso farò di tutto per impedirlo. Il nostro presidio sta funzionando bene grazie all’impegno del personale sanitario ed è importante non solo per i loretani. Sulla sanità dobbiamo essere tutti attenti". Nella vicina Osimo il Pd mette bocca sullo stato della sanità dopo la richiesta del civico Dino Latini di potenziare il poliambulatorio tuttora in centro: "I lavori di ampliamento del pronto soccorso sono fermi da tre anni, l’annunciato spostamento del poliambulatorio è al palo, manca il personale sanitario e l’ex Muzio Gallo è completamente abbandonato. Inutile fare convegni e interrogazioni se poi non si danno risposte concrete ai cittadini. A parole si dice di voler potenziare la sanità pubblica ma nei fatti si sta favorendo quella privata e i cittadini sono costretti a spostarsi fuori dal nostro territorio".