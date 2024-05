Auto nella scarpata dopo lo schianto. Donna portata all’ospedale di Torrette

Brutto incidente ieri mattina in via Chiaravallese, a Osimo. Erano circa le 7.30, quando due auto si sono scontrate coinvolgendone una terza. Una è finita nella scarpata. Sul posto, oltre a una pattuglia dei carabinieri di Osimo, sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, mentre la donna al volante è stata medicata dal personale sanitario arrivato in ambulanza. Poi è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.