Incidente a Monsano (Ancona): auto si ribalta, gravissimo ragazzino di 10 anni

Monsano (Ancona), 11 luglio 2023 – Due auto si scontrano e una si ribalta finendo contro due auto in sosta : ferita intera famiglia, gravissimo un ragazzino. E’ accaduto attorno alle 8,20 a Monsano, all’altezza dell’incrocio tra via Sant’Ubaldo con via Emilia Romagna.

Secondo una prima ricostruzione a cura della polizia locale e dei carabinieri una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da genitori e due ragazzini, un maschio e una femmina entrambi minorenni, dopo aver urtato una Ford che si immetteva da via Romagna è finita nella corsia di marcia opposta ribaltandosi e finendo in bilico su una delle due vetture in sosta davanti ad una palazzina.

Illeso ma sotto choc il conducente della Ford, un uomo di mezza età.

Sul posto l’eliambulanza, l’automedica e la croce Verde di Jesi: due feriti sono stati trasportati all’spedale regionale di Torrette, il ragazzino di dieci anni al Salesi. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i componenti della famiglia dalla piccola utilitaria andata completamente distrutta nell’impatto. Più serie le condizioni del ragazzino di dieci anni che sarebbe sbalzato fuori dalla vettura riportando un grave trauma cranico.