Auto rubate per l’Albania bloccate al porto dorico

Auto rubate, con le targhe modificate e documenti falsi, pronte per essere portate in Albania. Le hanno scoperte la Guardia di finanza, nei giorni scorsi, al porto di Ancona. I militari stavano effettuando i controlli su autisti e passeggeri dei veicoli che si dovevano imbarcare quando hanno fermato una bisarca con a bordo diverse automobili di pregio. Tra queste anche due Range Rover che hanno sin da subito attirato l’attenzione dei finanzieri. Esaminando i documenti di accompagnamento sono state notate delle irregolarità tanto da sospettare che fossero falsi. Approfondita la questione è stato appurato che era stato manomesso il numero di telaio. Grazie al computer di bordo dei due veicoli, è stata scoperta la mancata corrispondenza tra i numeri di telaio riportati e quelli posti sulla carrozzeria e sul relativo libretto di circolazione. Individuati i reali numeri di telaio i finanzieri sono risaliti alla reale identificazione delle autovetture, per le quali, da visura alle banche dati, è stata rilevata la presenza di denunce di furto sporte dai legittimi proprietari.

I due attuali intestatari dei veicoli sono stati denunciarti per riciclaggio e possesso di documentazione falsa, mentre le due autovetture sono state sequestrate e poste a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ancona che coordina le indagini per l’individuazione di ulteriori responsabilità a carico di altri soggetti. Il giro di auto rubate da far uscire dall’Italia, e dirette in paesi extra UE, potrebbe essere infatti ben più ampio.