Auto sfasciate nella notte a Senigallia: caccia ai responsabili

Atti vandalici ai danni di due auto, si cercano i responsabili. Danneggiata nuovamente anche la targa della passeggiata della Rocca Roveresca. Una delle auto, la più colpita era in sosta a due passi dalla stazione ferroviaria. Il proprietario l’aveva lasciata in sosta giovedì sera e al suo ritorno l’ha ritrovata con ingenti danni (foto). Difficile pensare che possa trattarsi di uno scontro, dai danni sembrerebbe più che qualcuno possa essersi accanito contro l’auto. Impossibile risalire ai responsabili dai filmati, le telecamere presenti non sono funzionanti. Si cercano testimoni attraverso il web nella speranza che qualcuno possa aver notato qualcosa. Stessa ricerca anche per i danneggiamenti subiti da un’auto in sosta in piazzale Cefalonia: si tratta di una Lancia Ypsilon che è stata ritrovata ieri mattina con un vetro spaccato. All’interno non è stato rubato nulla, né c’erano oggetti di valore.

Ignoti hanno colpito ancora nel parterre della Rocca Roveresca dove è stata danneggiata l’insegna della ‘Passeggiata Bartolomeo Bartolini’. Atti vandalici che nei mesi scorsi non hanno risparmiato nemmeno alcuni parchi pubblici dove sono stati trovati tavoli da pic nic e panchine danneggiate, le stesse che gli amministratori stanno provvedendo a sostituire.

s. s.