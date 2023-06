Auto sfonda la sala d’attesa e finisce sui binari

di Sara Ferreri

Anziana fabrianese ha un malore alla guida, finisce con la vettura a tutta velocità contro la vetrina della stazione, entra nella sala di attesa con la vettura accelerata e la prima marcia inserita, travolge e trascina due vetrate, arriva in biglietteria colpendo anche una donna e finisce la corsa sui binari. Grande spavento ieri pomeriggio, alle 16,12 alla stazione di Fabriano. Una Nissan Micra guidata da una 82enne fabrianese è piombata dentro la stazione infrangendo vetrine e tutto ciò che ha incontrato per poi finire sulla banchina numero 1 dove fortunatamente non c’era alcun treno e rimanere incastrata tra le rotaie.

Un gruppo di ragazzi in attesa del treno è riuscito a scappar via prima di essere travolto mentre una donna di origini straniere è stata colpita dalla vettura per fortuna non in pieno. Ha riportato ferite ad un braccio e ad una gamba ed è stata portata al pronto soccorso del Profili per le cure del caso. La donna alla guida, ottantenne, sotto choc ma cosciente, è stata medicata sul posto e trasportata con un codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Profili. Ferita, ad una gamba e ad un braccio, anche una donna di trent’anni di origini straniere che stava attendendo il treno in stazione, per fortuna nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. L’ottantenne accusando un malore avrebbe tenuto premuto il piede sull’acceleratore causando il pauroso fuoristrada. L’auto si è trasformata in pochi istanti in una scheggia impazzita. L’episodio avrebbe potuto tramutarsi in tragedia se non in strage vista la presenza di diversi passeggeri ed operatori. I primi ad accorrere sono stati gli agenti della Polfer, in servizio in stazione: hanno immediatamente fatto bloccare la circolazione ferroviaria sul primo binario e quindi assistito l’automobilista, una donna di mezza età.

Allertati 118 e vigili del fuoco si è dovuto lavorare, dopo aver soccorso le due donne, anche per rimuovere la piccola utilitaria incastrata tra la banchina e una rotaia. È stato necessario deviare la circolazione e transennare la parte centrale della stazione danneggiata. Qualche ritardo alla circolazione ferroviaria. Sul posto anche gli agenti del commissariato e la sindaca Daniela Ghergo che si è sincerata delle condizioni delle ferite e ha constato di persona le circostanze del pauroso fuoristrada: "Siamo stati miracolati – ha commentato il sindaco Ghergo -. Avrebbe potuto essere una strage, è andata bene".