Auto si ribalta: ferite due ragazze

Si è verificato l’ennesimo incidente lungo la statale 76 in territorio di Genga. E’ successo l’altra sera proprio lungo la superstrada nel tratto in cui c’è il restringimento della carreggiata. Una macchina ha sbandato finendo contro il new jersey in cemento e si è ribaltata rimanendo ruote all’aria. A bordo del mezzo c’erano due ragazze. Sul posto sono arrivati subito i soccorso e le due giovani sono state portate al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni fisiche non sarebbero gravi. Poi sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento fabrianese per mettere in sicurezza la zona. C’era una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per la gestione della viabilità, critica. Ancora da chiarire il motivo della perdita di controllo del mezzo. In quel punto sono stati diversi però gli incidenti da quando la carreggiata è stata ristretta, l’ultimo poco tempo fa con un centauro coinvolto e trasportato con Icaro a Torrette. Tantissima la paura per le due occupanti e per gli automobilisti che hanno visto la task force di soccorsi in azione. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, con la carreggiata chiusa per favorire le operazioni di soccorso e di rimozione dell’auto durate diverse ore in notturna. Nessun altro mezzo, fortunatamente, è rimasto coinvolto nello schianto.