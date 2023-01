Auto si ribalta: feriti due anziani Polemiche sicurezza in via Torres

E’ il sesto incidente che si verifica nel giro di poche settimane in via Torres, alla periferia di Castelfidardo. L’altra sera una coppia di anziani si trovava a bordo dell’utilitaria che è finita a ruote all’insù, forse per una frenata troppo brusca e improvvisa. Era buio e la nebbia era fitta. I due non hanno riportato miracolosamente ferite gravi e sono stati soccorsi dal 118 coadiuvato dai vigili del fuoco, intervenuti per aiutarla a uscire all’auto capottata. Moglie e marito sono stati trasportati al pronto soccorso di Torrette.

Sono i carabinieri oggi a indagare sulle cause della perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. Nessun’altra auto è rimasta coinvolta.

L’ennesimo incidente ha riacceso la polemica che insiste proprio su quella e altre strade, situazione appena portata in Consiglio comunale dall’opposizione, con Fratelli d’Italia in testa, che ha chiesto provvedimenti di messa in sicurezza urgenti di quella e altre strade cittadine troppo spesso teatro di incidenti anche gravi, prima che sia troppo tardi.