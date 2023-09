Auto si schianta contro un cinghiale. Lupi rincorrono un piccolo cane

Si è schiantato contro un cinghiale mentre passava per il Vallone all’Aspio. Se l’è trovato davanti mentre tornava a casa l’altra sera. Erano circa le 23. Il giovane non ha potuto evitarlo. L’animale è rimasto ferito ed è fuggito in campagna. E’ stato lo stesso conducente, rimasto illeso, a chiamare i carabinieri di Osimo che sono intervenuti per i rilievi. A Filottrano invece, nei pressi degli impianti sportivi, tre lupi sono stati visti correre dietro un cane che, spaventatissimo, è riuscito a raggiungere il giardino recintato della propria abitazione prima di venire ferito. La scena è stata notata da alcuni residenti che spaventatissimi hanno poi avvertito i vigili.

Proprio ieri sera in Comune a Osimo su è tenuto un incontro per parlare della presenza dei lupi. Presente Alberto Maria Alessandrini Passarini, consigliere comunale proprietario di Santa Paolina farm, già interessata da pesanti incursioni, che ha detto: "La presenza del lupo nel nostro territorio è ormai divenuta una costante, gli avvistamenti si moltiplicano e di pari passo le occasioni di incontro (e a volte di conflitto) sono sempre più frequenti. Di fronte all’impossibilità di intervenire direttamente su questi animali, protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, si rende necessario quanto meno fornire una corretta informazione ai cittadini circa i corretti comportamenti da tenere e le misure da adottare per evitare spiacevoli inconvenienti. Le molte segnalazioni di lupi a passeggio fra le vie e i quartieri residenziali sono il segnale di una situazione che mai si era verificata nel passato e che rischia di divenire di difficile gestione".