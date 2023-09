Auto storiche sfilano a Senigallia: Marche Classiche tra oggi e domani

Oggi e domani è in programma ‘Marche classiche’, un concorso dinamico per auto storiche promosso dal club Motori Storici Marche (Msm), affiliato ad Aci Storico, in collaborazione con l’Aci di Ancona e l’Aci di Macerata. Si svolgerà tra Recanati e Senigallia. Le categorie in concorso saranno coupé, spider e cabriolet di qualsiasi marca diviso in tre classi, dal 1960 al 1969; dal 1970 al 1979; dal 1980 al 1993. Rigorosi e affascinanti i criteri di selezione e valutazione: grado di originalità, stato di conservazione, qualità del restauro, design, livrea, interni, vano motore, bagagliaio. Le 25 vetture in concorso saranno presentate al pubblico oggi alle 18 in piazza Leopardi a Recanati e valutate domani dalle 18, con tanto di premiazione in piazzale della Libertà a Senigallia, da una giuria composta da personalità del mondo del motorismo storico, della moda, del design, del giornalismo di settore indicate da Msm e da Aci Storico. Solo per fare qualche esempio, saranno in gara una rara Fiat 2300 S coupé del 1965, la prestigiosa Lancia Flaminia Convertibile realizzata negli anni ’60 dalla Carrozzeria Touring Superleggera in poco più di 800 esemplari; la mitica roadster Mercedes 280 SL del 1969, meglio nota come "Pagoda" per il suo caratteristico hard top a forma di pagoda; una delle 51 Ferrari Dino nel rarissimo colore "rosso cordoba" e la Fiat 130 coupé Pininfarina acquistata nuova dalla famiglia Merloni negli anni ‘70. E sempre domani a Senigallia si terrà "Motori di razza", un concorso d’eleganza.