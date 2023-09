Auto sulla corsia dei bus, ristoratore investito

Imbocca un tratto di strada riservato al passaggio dei bus e investe uno scooter. Ferito un ristoratore del centro. L’incidente è avvenuto ieri mattina, in piazza Stamira, a pochi metri dalla statua. Non erano ancora le 11 quando il ristoratore, 54 anni, anconetano, stava percorrendo in discesa la strada, in direzione porto, in sella ad uno Scarabeo. Una Renault Clio, condotta da una ragazza, avrebbe attraversato la carreggiata dalla traversa laterale che funge da stazionamento dei bus e sarebbe vietata alle auto. L’auto stava per entrare nel parcheggio davanti, sulla piazzetta dove si trova la scuola guida, quando ha urtato il ristoratore che è caduto a terra. La vettura ha poi proseguito per qualche metro fermandosi più avanti, dopo che un’auto che seguiva lo scooterista gli avrebbe fatto cenno di arrestarsi perché c’era stato un incidente. La Clio è stata parcheggiata con le quattro frecce accese e la conducente è andata a vedere cosa era successo. Sul posto è stata chiamata una ambulanza della Croce Gialla e la polizia locale. Il ristoratore, reduce da un incidente in moto che ha avuto cinque mesi fa, lamentava un forte dolore al bacino. Gli operatori dell’ambulanza lo hanno stabilizzato e trasportato a bordo del mezzo per un primo controllo. Il paziente è stato poro portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette. I primi accertamenti, che sono andati avanti fino al tardo pomeriggio, hanno escluso fratture. I medici dovevano ancora stabilire i giorni di prognosi per la caduta avuta. La polizia locale è arrivata in piazza Stamira per fare i rilievi dell’incidente. Sul posto è stata sentita la conducente della Clio che avrebbe sostenuto di aver già compiuto la manovra di attraversamento della carreggiata, per raggiungere l’area del parcheggio, quando è stato lo scooter che ha urtato la sua automobile. Sulla dinamica la versione è da chiarire.

ma. ver.