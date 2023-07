Auto vandalizzate con un punteruolo

Vandali scatenati nella notte, punteruolo o cacciavite alla mano. Hanno agito lunedì notte in via Grazia Deledda rigando le fiancate di almeno due vetture in sosta. Divelto anche uno specchietto retrovisore. Danni per migliaia di euro. La rabbia delle vittime e non solo corre sui social dove c’ è chi segnala di aver ricevuto lo stesso tipo di danno qualche mese fa nella stessa zona. Non si esclude che a colpire possa essere stata la stessa mano. Si cercano i responsabili anche se in zona non ci sarebvero telecamere utili a ricostruire l’accaduto. "Volevo ringraziare - usa il sarcasmo una delle vittime - i vandali che la scorsa notte hanno rovinato le nostre macchine,graffiandole e rompendo gli specchietti in via Grazia Deledda. Chi pagherà questi danni?". Domanda che ad oggi resta senza risposta alcuna. La raccomandazione è sempre quella di denunciare tali atti vandalici alle forze dell’ordine in maniera tempestiva così da avviare presto le indagini.