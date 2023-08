"Autobiografia dei vostri difetti" Da Zelig arriva "Virgigno con la gn"

"Ti piace Demetri Martin? Se ti piace Demetri Martin vieni allo spettacolo di ’Virgigno con la gn’, comico che arriva direttamente da Zelig".

È questo l’appello per lo spettacolo di cabaret che andrà in scena stasera (alle ore 21), in piazza delle Monnighette, a Jesi.

"Autobiografia dei vostri difetti" è il monologo che Stefano Campagnolo, in arte - appunto - "Virgigno con la gn", porterà in scena stasera (alle ore 21, ad ingresso libero) sul palco dell’Hemingway cafè.

Vincitore del festival nazionale Adriatica cabaret 2021 e del contest "Super open mic", organizzato da Zelig nel 2022, dopo un romanzo e 12 anni di improvvisazione, Stefano Campagnolo è passato al monologo comico. In "Autobiografia dei vostri difetti", Campagnolo porta in scena le sue tragedie di cui ridere insieme.

Il surreale che sfocia nel disagio passando per la "self deprecation". Uno spettacolo che rinvigorisce l’autostima. Del pubblico, s’intende.

"Tramite un lavoro autobiografico su me stesso – spiega ‘Virgigno con la gn’ - parlo di me, ma faccio da specchio al pubblico. Una comicità lontana e non aderente alla stand up comedy che va di moda oggi, non volgare ma che - va precisato - lavora su meccanismi di originalità del pensiero. Un monologo che mantiene il legame con la verità e rende quindi credibili spunti comici comunque tendenti all’assurdo e al surreale. E mette dunque insieme il surreale con aspetti di veridicità cui il pubblico può credere. La verità - conclude il comico e improvvisatore di Cesena - è un ingrediente fondamentale nel mondo dell’umorismo e io ci tengo molto a stare in un ambiente veritiero".

Per informazioni e prenotazione tavoli, contattare il numero 335362984.

Sara Ferreri