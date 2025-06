Autobiografia in versi di Timpano : "La Punta della Lingua" è a Polverigi

Entra nel vivo la ventesima edizione del Festival Internazionale di poesia totale ‘La punta della lingua’, che fino al 2 luglio proporrà eventi ad Ancona e in varie città della regione.

Questa sera (ore 21.30) nel Cortile di Villa Nappi a Polverigi inizierà ‘Poemi Focomelici (Sudicerie poetiche 1980 – 2024)’, lo spettacolo di Daniele Timpano, pluripremiato drammaturgo, regista e attore romano che parlerà del suo rapporto con la parola poetica, sia nel ruolo di lettore di poesia moderna e contemporanea, sia in quello, finora inedito, di autore di versi in proprio, proponendo un estratto, in forma di lettura scenica, del suo primo libro di poesia.

E’ un’autobiografia in versi che da una letterina di Natale del 1980 e passando per l’infinita messe di frammenti poetici, teatrali e letterari, giunge fino alla crisi dei suoi 50 anni nel 2024.

Ad aprire la seconda giornata del Festival sarà, alle ore 18.30, l’escursione poetica con Lella De Marchi, Claudia Fofi e Riccardo Socci, che partirà da piazza Umberto I. Una passeggiata guidata alla scoperta del borgo fortificato, sede del festival Inteatro. Dai monumentali ingressi neoclassici di Villa Nappi e i suoi giardini all’italiana, al "Roccolo", passando per le stanze in stile liberty della Casa Cappella, i dipinti della Chiesa del SS. Sacramento e il singolare affresco della Sala Consiliare. Una pluralità di paesaggi e ambienti esaltata dalla pluralità delle voci poetiche che risuoneranno tra le antiche mura e il cielo.

Domani (ore 17) si svolgerà ‘Facebook Poetry - XVIII edizione del laboratorio telematico di poesia’: un happening poetico unico nel suo genere a cui può partecipare chiunque (e da dovunque) scrivendo una poesia sulla base di semplici regole. Basta trovarsi nel gruppo "Facebook Poetry Lab" al momento giusto.

Conducono Antonio Francesco Perozzi (poeta, selezionato al Premio Strega Poesia 2025) e Marzia D’Amico (poeta e docente di VIsual Culture all’Università di Lettere di Lisbona). La Facebook Poetry riguarderà il "brainrot", parola del 2024 per l’Oxford English Dictionary. Il termine (‘marciume cerebrale’) si riferisce a un presunto deterioramento delle capacità cognitive e mentali, spesso attribuito all’uso eccessivo e passivo di contenuti online, specialmente sui social.