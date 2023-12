Autobus danneggiato dai baby bulli. Centro vietato a un giovanissimo

E’ stato individuato uno dei baby bulli che, a fine ottobre scorso, aveva danneggiato un autobus della Conerobus, fermo in piazza Cavour, di sera. Il gruppetto di scalmanati era a bordo del mezzo pubblico quando ha rotto i finestrini laterali, finiti in mille pezzi, per poi volatilizzarsi. L’autista aveva sentito un forte rumore e girandosi aveva visto gli autori fuggire senza poter far nulla per fermarli. Grazie alle telecamere la polizia è riuscita a risalire ad almeno uno del gruppo. E’ un 17enne al quale, in queste ore sarà notificato un Daspo urbano, un divieto di entrare nelle zone del centro cittadino, emesso dal questore Cesare Capocasa. Il provvedimento sarà anche a carico dei genitori, responsabili per i suoi comportamenti perché minorenne. Il ragazzino è già noto alle forze dell’ordine perché alle spalle ha altri reati commessi come rapina e altri comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’episodio del bus ha aggravato la sua posizione. Il mezzo pubblico danneggiato era uno della linea extraurbana diretta in centro. Uno dei tanti presi di mira dai giovanissimi. Il 17enne ha avuto problemi anche per un porto d’armi perché girava con un coltello.

Dopo il danneggiamento i poliziotti erano stati impegnati a ricostruire l’accaduto, cercando di individuare tutti i responsabili per denunciarli. Intanto per il minorenne la denuncia è stata fatta. Potrebbe essere chiamato anche a risarcire i danni arrecati alla Conerobus. Il questore, valutata la condotta del ragazzino, i suoi precedenti specifici, ha ritenuto di emettere nei riguardi dello stesso il Dacur, un daspo urbano che lo terrà fuori per un anno dai locali e dagli esercizi pubblici che si trovano nel cuore della città, in corso Garibaldi, corso Mazzini, corso Stamira, piazza Cavour, piazza Roma e piazza Kennedy. Il 17enne non potrà stazionare nemmeno nelle vicinanze delle zone indicate, pena l’inasprimento di misure nei suoi confronti.

Dall’inizio dell’anno sono stati 56 i daspo urbani emessi dal questore, colpendo con la misura di prevenzione tutti i soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente in ambito cittadino.