Autobus investe un capriolo, niente da fare per l’animale

Autobus che trasporta gli studenti, investe un capriolo: l’autista si ferma e allerta i soccorsi ma per il bell’esemplare non c’è stato nulla da fare. È accaduto ieri mattina, poco dopo le 7 a Mergo, quando l’autista dell’autobus avrebbe visto spuntare il capriolo senza riuscire purtroppo ad evitarlo. L’autista dell’autobus Vitali è sceso dal mezzo per prestare i primi soccorsi all’animale ferito, dandogli un po’ di acqua, spostandolo a bordo della strada e allertando i carabinieri forestali. Poco dopo è stato chiamato il centro di recupero animali salvatici regionale ma le condizioni del capriolo eran estremamente gravi e poco dopo l’animale è deceduto. A bordo del bus che trasporta gli studenti dalle città vicine nello Jesino, vi erano diversi ragazzini che inevitabilmente a causa dell’incidente e della necessità di attendere i soccorsi, sono arrivati con un quarto d’ora di ritardo nelle loro aule. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L’investimento di caprioli, animali particolarmente delicati, ma anche di cinghiali da parte di auto e mezzi di ogni tipo è piuttosto frequente in Vallesina specie nelle prime ore del mattino e in serata.