Gli chiedono il biglietto sul bus, aggrediti due controllori. Ripreso dalla bodycam

Ancona, 12 marzo 2025 – Viaggia senza biglietto e al momento del controllo aggredisce il personale: un verificatore spinto fuori dall’autobus cade in strada e resta ferito. Verifiche, ma anche aggressioni al personale: il momento ‘no’ di Conerobus passa anche attraverso brutti episodi di cronaca. L’ultimo è successo lunedì mattina attorno alle 10,45 durante un’attività di controllo a bordo della linea C. Un passeggero del bus arrivato ad Ancona si è reso protagonista di un grave episodio di violenza alla fermata di piazza Rosselli – lato hotel. L’uomo, circa 30 anni, sprovvisto di titolo di viaggio, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha reagito aggredendo fisicamente i verificatori spingendoli fuori dall’autobus nel momento dell’apertura delle porte.

A seguito dell’aggressione un verificatore della ditta Fi.fa., che svolge l’attività di accertamento insieme al personale Conerobus, è caduto rovinosamente a terra riportando alcune contusioni. I passeggeri per motivi di sicurezza sono stati trasferiti a bordo di un altro autobus in transito. L’intervento è stato registrato tramite bodycam in uso ai verificatori ed è in atto la procedura per il recupero delle immagini della videosorveglianza interna al bus. Sul fatto è stata presentata formale denuncia alla questura di Ancona.

“Queste aggressioni, che stanno avvenendo, purtroppo con frequenza negli ultimi mesi, ci preoccupano – sono le parole del presidente di Conerobus, Italo D’Angelo – Intensificheremo i controlli e a ogni gesto incivile o violento farà seguito la denuncia all’Autorità giudiziaria. Colgo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine, sempre attente e disponibili a ogni nostra richiesta di intervento. Al tempo stesso esprimo, anche a nome dei vertici aziendali, solidarietà ai nostri autisti e verificatori”.

Da gennaio 2025 ad oggi sono stati effettuati 28 turni da 6 ore di verifiche sui mezzi dell’azienda ed elevate 1.134 sanzioni delle quali 307 pagate al momento, per un incasso di 14.723 euro; 18 sanzioni sono state annullate. Nei primi due mesi dell’anno i controlli antievasione sui mezzi di Conerobus hanno portato a elevare oltre 1.100 sanzioni ad altrettanti utenti sprovvisti di titolo di viaggio. Il numero delle multe effettuate nei confronti dei cosiddetti ‘furbetti’ del trasporto pubblico locale sono in aumento dunque rispetto al passato, ma ancora non è sufficiente per contrastare un fenomeno diffuso.