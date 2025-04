Autocompostaggio degll’organico: riduzione della Tari del 10 per cento

Rifiuti come gli scarti organici possono essere trasformati in fertilizzanti naturali con tutti i benefici che ne conseguono: si potrà ridurre l’utilizzo di fertilizzanti chimici, ridurre i costi di raccolta e smaltimento di rifiuti e contribuire così alla tutela dell’ambiente. Parole dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna, dopo l’approvazione nel Consiglio comunale di giovedì del nuovo Regolamento per l’autocompostaggio.

Una pratica, questa, che consente di ridurre il quantitativo di rifiuti organici da raccogliere, trasportare e smaltire, per creare fertilizzanti naturali. Per chi aderisce è prevista una riduzione della Tari pari al 10 per cento della quota variabile della tariffa. La pratica poteva essere già adottata in passato, ma con il Regolamento viene codificata.

Vengono indicati gli strumenti da utilizzare, la tipologia di rifiuti organici più adatta all’autocompostaggio e le modalità da seguire per evitare disagi legati agli aspetti igienici e delle emissioni di odori. Personale esperto potrà fare controlli e dare suggerimenti per un corretto autocompostaggio.

I cittadini possono chiedere di aderire se dispongono di un giardino o di un orto cui hanno facile accesso. Per incentivare questa pratica Marche Multiservizi Falconara ha messo a disposizione compostiere gratuite per i primi utenti che aderiranno. Chi pratica l’autocompostaggio sarà registrato in un apposito albo, di prossima attivazione. La riduzione della Tari scatterà dall’anno successivo all’adesione. Chi già aveva adottato questa pratica sarà registrato automaticamente.

"Questo regolamento – ha concluso Penna – rappresenta un investimento per il futuro".