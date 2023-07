Automobilista finisce su scalette accanto Ufficio Postale a Jesi

Cerca di uscire da via dell’Asilo dalla parte sbagliata e finisce sulle scalette accanto all’ufficio postale. È accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 14 a un automobilista anconetano che, probabilmente sovrappensiero e non conoscendo questa zona del centro cittadino, è finito in una stradina ad accesso pedonale. C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento jesino con una campagnola per trainare indietro l’utilitaria che aveva fatto due dei tre scalini a scendere e riportare la vettura in carreggiata.

Dopo aver posizionato delle pietre sotto gli pneumatici dell’utilitaria i vigili del fuoco sono riusciti a trainare la vettura è stata trainata e riportata in strada. Per fortuna nessuno transitava in quel momento in zona e non si sono verificati danni di rilievo alla vettura né alla scalinata. Non è però la prima volta che accade un fuoristrada di questo tipo sulla scalinata tra via dell’asilo e via Mura Occidentali dove un tempo erano stati posizionati paletti ad hoc.

sa. fe.