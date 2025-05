"Automotive, intesa importante"

"La firma dell’accordo tra il gruppo italiano Sigit e l’azienda pubblica algerina Siplast per la creazione di un Gruppo di Interesse Economico (GIE) nel settore dell’automotive rappresenta un’operazione strategica di rilevanza internazionale, che dimostra ancora una volta come l’ingegno e la capacità imprenditoriale italiana siano in grado di costruire ponti solidi con il Mediterraneo e l’Africa". Così in una nota l’europarlamentare Fdi, Carlo Ciccioli. "Questo importante accordo non è soltanto una leva di sviluppo industriale nel Nord Africa, ma ha anche ricadute molto significative in Italia, in particolare nelle Marche. Infatti, è stato annunciato che l’intesa andrà a rafforzare concretamente la produzione dei due stabilimenti del gruppo Sigit presenti a Monte San Vito e Comunanza, che rappresentano un presidio fondamentale di occupazione, innovazione e manifattura di qualità nel nostro territorio".