Automotrici da diesel a metano: svolta green

Al via il progetto nato da un memorandum d’intesa firmato nel 2019 da Fondazione Fs, Snam e Hitachi Rail, con l’obiettivo di convertire una parte della flotta storica e turistica da diesel a Gnl e BioGnl, riducendo sensibilmente l’impatto ambientale.

È avvenuto grazie alla conversione a metano liquido di due storiche automotrici diesel ALn668 di Fondazione Fs Italiane (Gruppo FS) con un intervento, realizzato in collaborazione con Hitachi Rail e Snam (Greenture). La presentazione si è svolta ieri mattina nella sala convegni del deposito locomotive della stazione di Fabriano. Nel dettaglio le due automotrici, convertite nelle Officine manutenzione ciclica di Trenitalia a Rimini, ora utilizzano Gnl, che abbatte notevolmente le emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e particolato, riducendo del 20 per cento anche le emissioni di Co2. Sono anche predisposte per l’uso di BioGnl, che consente di tagliare le emissioni fino all’80 per cento, con la possibilità di arrivare a risultati "carbon negative".

"Credo che oggi, qui sulla Pergola-Fabriano, su questa linea apparentemente dimenticata, ma cuore di tutte le linee erroneamente dimenticate, noi portiamo una innovazione assoluta - ha detto il direttore della Fondazione Fs Luigi Cantamessa -. Questa ALn 668 fu concepita a nafta pesante, poi a gasolio e oggi a combustibile pulito. I costi sono stati bassissimi, molto meno di quelli di costruire un treno nuovo. È il riutilizzo di ciò che esiste, il principio della sostenibilità. Al momento la Fondazione Ferrovie per trasporti turistici puliti ha nel parco circa 50 automotrici. Immaginiamo 50 automotrici con 68 posti a sedere che ogni giorno vanno avanti e indietro sulle linee più belle di questo meraviglioso paese".

Il viaggio inaugurale dei due convogli è partito alle 9.40 da Ancona ed è proseguito lungo la linea storica per Pergola, in occasione del 130esimo anniversario della Subappennina Italica. Le due automotrici saranno ora impiegate da Fs treni turistici italiani sulle linee panoramiche Sulmona-Carpinone e Fabriano-Pergola. Greenture, società del Gruppo Snam, ha contribuito alla conversione del treno. "L’obiettivo di Greenture - ha spiegato il direttore Emanuele Gesù - è proprio abilitare la transizione energetica nel settore dei trasporti, favorendo l’uso di biocarburanti e implementando le infrastrutture sul territorio".

Greenture ha inoltre realizzato un’unità mobile dedicata al rifornimento delle automotrici ALn668 convertite, che garantirà il rifornimento diretto del biocarburante nelle stazioni in cui i treni storici e turistici sosterranno.