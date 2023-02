Autonoma sistemazione, anticipati i contributi

Come Senigallia anche Trecastelli anticipa il Contributo di Autonoma Sistemazione.

La decisione di anticipare il contributo alle famiglie colpite dagli eventi calamitosi del 15 settembre scorso, è stata annunciata ieri. "La scelta è stata adottata alla luce del fatto che, a seguito della presentazione delle schede alla Regione, con gli importi di ristoro, ad oggi, al Comune di Trecastelli, non sono state erogate le somme corrispondenti - spiega l’Amministrazione - la decisone è stata presa, in segno di vicinanza, per supportare la popolazione che a causa dell’alluvione non è potuta rientrare nella propria abitazione". Fino al 20 febbraio sui canali istituzioni del Comune è presente il modulo di ricognizione per la auto danneggiate dall’alluvione.

Le indicazioni preliminari fornite sono necessarie al fine di consentire alla Regione Marche di stabilire i criteri per il relativo ristoro. L’Amministrazione di Trecastelli era già intervenuta nei giorni scorsi in favore delle famiglie trasformando l’indennità di sindaco e Giunta in contributi a favore degli alluvionati a cui si aggiungono donazioni private. Si tratta di circa 26 mila euro donati a titolo di parziale ristoro. "Si tratta di un piccolo contributo, ben lontano da risolvere ogni criticità, ma che deriva dal basso: 4.155 euro arrivano infatti da donazioni ricevute da privati, associazioni ed imprese, mentre gli altri 22.519,68 euro dal taglio dell’indennità spettante a sindaco ed assessori, per un totale di 26.624,68 euro" spiega Marco Sebastianelli, sindaco di Trecastelli.

Inoltre, specifiche agevolazioni erano state adottate riguardo alla tassa dei rifiuti.

Ora, grazie all’anticipo del Cas, le famiglie potranno finalmente ottenere un ristoro che gli consentirà di recuperare, se non tutto, almeno buona parte del denaro speso per ripristinare i danni.