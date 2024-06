Autonomi e donne spingono gli occupati

Lavoro: crollano i dipendenti, crescono autonomi e donne. È la fotografia dello studio Ires Cgil Marche sui dati Istat del primo trimestre. L’indagine evidenzia che gli occupati sono 631mila, un aumento dell’1% rispetto al primo trimestre 2023, dato inferiore rispetto all’Italia centrale (+1,5%) e al dato nazionale nel complesso (+1,7%). Il tasso di occupazione delle persone tra 15 e 64 anni raggiunge il 66,2% (+0,5%). L’aumento dell’occupazione nelle Marche è totalmente ascrivibile alla crescita degli occupati indipendenti (+11mila unità, +7,9%) mentre i dipendenti diminuiscono di 5mila unità (-1%). "Preoccupa la netta diminuzione dei lavoratori dipendenti, è evidente che le misure adottate finora dalla Regione e la frammentazione delle risorse europee in tanti piccoli interventi non determinano quella crescita complessiva che invece avviene nel Paese", dice Eleonora Fontana (in foto), segretaria regionale Cgil. A livello di genere, si osserva un aumento delle occupate donne (+15mila, +5,7%) e al contempo una flessione degli uomini (-9mila, -2,6%). Allo stesso tempo diminuisce il tasso di occupazione maschile e aumenta quello femminile, con la riduzione del gap di genere che passa da -16,4 % a -11,2%.