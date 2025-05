Autorità portuale dell’Adriatico centrale, sì ai conti

Positivi tutti gli indicatori del bilancio annuale 2024 dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale. L’Adsp ha registrato un avanzo nella parte corrente di 5,45 milioni. Le entrate in conto capitale sono state di 7,18 milioni, in maggior parte derivate da fondi statali da destinare alle infrastrutture portuali. Le uscite correnti, invece, sono state pari a 12,76 milioni. L’avanzo di amministrazione, al 31 dicembre 2024, è stato di 279.411.427,95 euro di cui 511.108,93 euro è quello disponibile. Le risorse in conto capitale attivate per gli investimenti Adsp sono state di 19,34 milioni. Risorse che si aggiungono ai complessivi 258,97 milioni accantonati da utilizzare per le infrastrutture e le manutenzioni negli scali.